ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази з картки на картку

Як заявили в пресслужбі, у разі переказу кошті з картки закордонного банку на будь-яку картку ПриватБанку через Приват24 тариф становить 1% замість попередніх 1,5%.

Раніше банк знизив тариф на перекази з карток ПриватБанку на міжнародні картки - з 2% (мінімум 50 грн) до 1% (мінімум 50 грн).

"Таким чином, до кінця 2025 року всі міжнародні перекази з картки на картку в Приват24 можна робити за єдиним тарифом 1% як з карток закордонних банків на картки ПриватБанку, так і з карток ПриватБанку на міжнародні картки", - йдеться в повідомленні.