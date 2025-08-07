ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы с карты на карту

Как заявили в пресс-службе, в случае перевода средств с карты зарубежного банка на любую карту ПриватБанка через Приват24 тариф составляет 1% вместо предыдущих 1,5%.

Ранее банк снизил тариф на переводы с карт ПриватБанка на международные карты - с 2% (минимум 50 грн) до 1% (минимум 50 грн).

"Таким образом, до конца 2025 года все международные переводы с карты на карту в Приват24 можно делать по единому тарифу 1% как с карт зарубежных банков на карты ПриватБанка, так и с карт ПриватБанка на международные карты", - говорится в сообщении.