Курс доллара Экономика Авто Tech

ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы с карты на карту

Фото: тарифы в Приват24 на международные переводы установлены на уровне 1% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк установил единый тариф на международные P2P-переводы с карты на карту. Тарифы в Приват24 установлен в размере 1% в любом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как заявили в пресс-службе, в случае перевода средств с карты зарубежного банка на любую карту ПриватБанка через Приват24 тариф составляет 1% вместо предыдущих 1,5%.

Ранее банк снизил тариф на переводы с карт ПриватБанка на международные карты - с 2% (минимум 50 грн) до 1% (минимум 50 грн).

"Таким образом, до конца 2025 года все международные переводы с карты на карту в Приват24 можно делать по единому тарифу 1% как с карт зарубежных банков на карты ПриватБанка, так и с карт ПриватБанка на международные карты", - говорится в сообщении.

 

Карты банка

Приват24 - это мобильное приложение и веб-платформа от украинского государственного банка ПриватБанк, которая позволяет клиентам управлять своими финансами онлайн. В Приват24 уже работает искусственный интеллект.

Количество активных пользователей Приват24 составляет 13,8 миллиона. Это число включает как физических, так и юридических лиц, пользующихся мобильным приложением или веб-версией Приват24.

Напомним, ПриватБанк обслуживает более половины активных банковских карт в Украине - 32 миллиона из 59,5 миллиона.

