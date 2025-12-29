ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Запровадження терміналів для ФОП 1 групи відтермінували: що вирішив Кабмін

Київ, Понеділок 29 грудня 2025 20:15
UA EN RU
Запровадження терміналів для ФОП 1 групи відтермінували: що вирішив Кабмін Ілюстративне фото: POS-термінали для ФОП 1 групи не будуть обов'язковими з наступного року (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фізособам-підприємцям 1 групи не треба буде використовувати платіжні термінали з 1 січня 2026 року. Таке рішення набуде чинності тільки після завершення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану і ще на три місяці після його скасування", - сказала прем'єр.

Свириденко пояснила, що відповідне рішення Кабмін ухвалив у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів створює додатковий тиск.

Вона звернула увагу, що найдрібніші підприємці зможуть продовжити працювати і зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням і логістичних обмежень.

Нові строки також дають бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки і в майбутньому вибрати зручний спосіб оплати: POS-термінали, мобільні додатки або QR-коди.

ПДВ для ФОП

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що з 2027 року частина фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування повинні будуть платити ПДВ.

За словами Марченка, спрощена система в Україні використовується не тільки малим бізнесом, а й великими компаніями як інструмент ухилення від сплати податків.

Він зазначив, що уникнути реформи неможливо, і це питання стало предметом складних переговорів із Міжнародним валютним фондом. При цьому підприємцям передбачать перехідний період до 2027 року з роз'ясненням причин і логіки змін.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФОП Юлія Свириденко Податки
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну