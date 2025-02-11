ПриватБанк збільшив прибуток за минулий рік

За даними Мінфіну, податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд гривень.

"Основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 січня 2025 року основні показники банку були такими:

кредитний портфель - 112,8 млрд гривень,

депозити і залишки на рахунках клієнтів - 112,8 млрд гривень,

кількість активних клієнтів - фізичних осіб - 18,3 млн осіб,

кількість користувачів Приват24 - 13,8 млн осіб,

бізнес-клієнти - 910 тисяч,

кількість відділень - 1163,

кількість банкоматів - 6858 шт,

кількість терміналів - 10 420 шт,

кількість POS-терміналів - 316 078.

Нагадаємо, у 2023 році податок на прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Передбачалося, що у 2024 році банки платитимуть податок на рівні 25%. Однак Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Цей податок буде сплачено банками вже у 2025 році за результатами роботи у 2024 році.