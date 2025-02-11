ПриватБанк увеличил прибыль за прошлый год

По данным Минфина, налог на прибыль, который будет уплачен в бюджет страны, составляет 40,9 млрд гривен.

"Основой финансового результата банка являются чистые процентные и комиссионные доходы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2025 года основные показатели банка были такими:

кредитный портфель - 112,8 млрд гривен,

депозиты и остатки на счетах клиентов - 112,8 млрд гривен,

количество активных клиентов - физических лиц - 18,3 млн человек,

количество пользователей Приват24 - 13,8 млн человек,

бизнес-клиенты - 910 тысяч,

количество отделений - 1163,

количество банкоматов - 6858 шт,

количество терминалов - 10 420 шт,

количество POS-терминалов - 316 078.

Напомним, в 2023 году налог на прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховная Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.