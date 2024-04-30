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ПриватБанк зобов’язали сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів

Україна, Вівторок 30 квітня 2024 11:16
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ПриватБанк зобов’язали сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів Фото: ПриватБанк заплатить до бюджету 30,2 млрд гривень дивідендів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив звіт державного ПриватБанку, розподіл чистого прибутку за 2023 рік та розмір річних дивідендів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням розпорядження від 26 квітня 2024 р. № 370-р.

Згідно з документом, дивіденди будуть спрямовані на

  • 80% чистого прибутку в розмірі 30,2 млрд гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;
  • 5% чистого прибутку в розмірі 1,9 млрд гривень - до резервного фонду;
  • 15% чистого прибутку в розмірі 5,7 млрд гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.

Таким чином, сума дивідендів ПриватБанку стане рекордною. Банк заплатив за 2021 рік до держбюджету 28 млрд гривень, за 2022 рік - 19 млрд гривень.

Прибуток ПриватБанку

Нагадаємо, чистий прибуток державного ПриватБанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень, що на 25% більше, ніж у 2022 році.

Раніше в Україні ухвалили закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року ставка знизиться до 25%.

За новим законом банк сплатить значно більше податку на прибуток за 2023 рік - 26,8 млрд гривень (у попередньому році - 5 млрд гривень).

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