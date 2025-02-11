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ПриватБанк збільшив прибуток за минулий рік

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 11:55
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ПриватБанк збільшив прибуток за минулий рік Фото: Прибуток ПриватБанку у 2024 році зріс до 40,1 млрд гривень(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За результатами 2024 року прибуток державного ПриватБанку до оподаткування становить 81 млрд гривень. Чистий прибуток становить 40,1 млрд гривень, що на 6% більше порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд гривень.

"Основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 січня 2025 року основні показники банку були такими:

  • кредитний портфель - 112,8 млрд гривень,
  • депозити і залишки на рахунках клієнтів - 112,8 млрд гривень,
  • кількість активних клієнтів - фізичних осіб - 18,3 млн осіб,
  • кількість користувачів Приват24 - 13,8 млн осіб,
  • бізнес-клієнти - 910 тисяч,
  • кількість відділень - 1163,
  • кількість банкоматів - 6858 шт,
  • кількість терміналів - 10 420 шт,
  • кількість POS-терміналів - 316 078.

ПриватБанк збільшив прибуток за минулий рік

Нагадаємо, у 2023 році податок на прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Передбачалося, що у 2024 році банки платитимуть податок на рівні 25%. Однак Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Цей податок буде сплачено банками вже у 2025 році за результатами роботи у 2024 році.

ПриватБанк сплатив 80% чистого прибутку за 2023 рік в розмірі 30,2 млрд гривень у вигляді дивідендів до державного бюджету. Банк заплатив за 2021 рік до держбюджету 28 млрд гривень, за 2022 рік - 19 млрд гривень.

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