ПриватБанк увеличил прибыль за прошлый год
По результатам 2024 года прибыль государственного ПриватБанка до налогообложения составляет 81 млрд гривен. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд гривен, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
По данным Минфина, налог на прибыль, который будет уплачен в бюджет страны, составляет 40,9 млрд гривен.
"Основой финансового результата банка являются чистые процентные и комиссионные доходы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 января 2025 года основные показатели банка были такими:
- кредитный портфель - 112,8 млрд гривен,
- депозиты и остатки на счетах клиентов - 112,8 млрд гривен,
- количество активных клиентов - физических лиц - 18,3 млн человек,
- количество пользователей Приват24 - 13,8 млн человек,
- бизнес-клиенты - 910 тысяч,
- количество отделений - 1163,
- количество банкоматов - 6858 шт,
- количество терминалов - 10 420 шт,
- количество POS-терминалов - 316 078.
Напомним, в 2023 году налог на прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховная Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.
ПриватБанк заплатил 80% чистой прибыли за 2023 год в размере 30,2 млрд гривен в виде дивидендов в государственный бюджет. Банк заплатил за 2021 год в госбюджет 28 млрд гривен, за 2022 год - 19 млрд гривен.