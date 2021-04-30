UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ПриватБанк заплатит в госбюджет 19,4 млрд гривен прибыли

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2020 год. В госбюджет будет уплачено 19,4 млрд гривен.

Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности АО КБ "ПриватБанк"" было принято 28 мая.

Распоряжением правительства утверждено такое распределение чистой прибыли банка за 2020 год и размер годовых дивидендов, направляемых на:

  • 80% чистой прибыли в размере 19 441,78 млн гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1 215,11 млн гривен - в резервный фонд;
  • 15% чистой прибыли в размере 3 645,33 млн гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Напомним, в конце июня 2020 года государственный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд гривен дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.

Отметим, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПриватБанкбанки