ПриватБанк заплатит в госбюджет 19,4 млрд гривен прибыли

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2020 год. В госбюджет будет уплачено 19,4 млрд гривен.
Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности АО КБ "ПриватБанк"" было принято 28 мая.
Распоряжением правительства утверждено такое распределение чистой прибыли банка за 2020 год и размер годовых дивидендов, направляемых на:
Напомним, в конце июня 2020 года государственный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд гривен дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.
Отметим, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.