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ПриватБанк заплатит в госбюджет 19,4 млрд гривен прибыли

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 13:27
ПриватБанк заплатит в госбюджет 19,4 млрд гривен прибыли Фото: ПриватБанк оплатит 19,4 млрд гривен дивидендов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2020 год. В госбюджет будет уплачено 19,4 млрд гривен.

Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности АО КБ "ПриватБанк"" было принято 28 мая.

Распоряжением правительства утверждено такое распределение чистой прибыли банка за 2020 год и размер годовых дивидендов, направляемых на:

  • 80% чистой прибыли в размере 19 441,78 млн гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1 215,11 млн гривен - в резервный фонд;
  • 15% чистой прибыли в размере 3 645,33 млн гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Напомним, в конце июня 2020 года государственный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд гривен дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.

Отметим, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

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