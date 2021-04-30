ПриватБанк заплатит в госбюджет 19,4 млрд гривен прибыли
Фото: ПриватБанк оплатит 19,4 млрд гривен дивидендов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2020 год. В госбюджет будет уплачено 19,4 млрд гривен.
Распоряжение "Некоторые вопросы деятельности АО КБ "ПриватБанк"" было принято 28 мая.
Распоряжением правительства утверждено такое распределение чистой прибыли банка за 2020 год и размер годовых дивидендов, направляемых на:
- 80% чистой прибыли в размере 19 441,78 млн гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;
- 5% чистой прибыли в размере 1 215,11 млн гривен - в резервный фонд;
- 15% чистой прибыли в размере 3 645,33 млн гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
Напомним, в конце июня 2020 года государственный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд гривен дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.
Отметим, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.