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ПриватБанк сплатить до держбюджету 19,4 млрд гривень прибутку

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 13:27
ПриватБанк сплатить до держбюджету 19,4 млрд гривень прибутку Фото: ПриватБанк сплатить 19,4 млрд гривень дивідендів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного ПриватБанку за 2020 рік. До держбюджету буде сплачено 19,4 млрд гривень.

Розпорядження "Деякі питання діяльності АТ КБ "ПриватБанк"" було ухвалене 28 травня.

Розпорядженням уряду затверджений такий розподіл чистого прибутку банку за 2020 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються на:

  • 80% чистого прибутку в розмірі 19 441,78 млн гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;
  • 5% чистого прибутку в розмірі 1 215,11 млн гривень - до резервного фонду;
  • 15% чистого прибутку в розмірі 3 645,33 млн гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.

Нагадаємо, в кінці червня 2020 року державний ПриватБанк перерахував у державний бюджет 24,5 млрд гривень дивідендів, що становить 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.

Відзначимо, глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.

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