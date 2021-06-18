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ПриватБанк заплатил в госбюджет 19 млрд гривен дивидендов

Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк 8 июня в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов по результатам работы в 2020 году. Банк заплатил акционеру, государству, 80% прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, за три последних года после национализации ПриватБанк уже выплатил в госбюджет дивидендов на сумму 55,4 млрд гривен.

"Четыре года назад за счет налогов всех украинцев были спасены ПриватБанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня ПриватБанк - крупнейший донор бюджета среди банков", - отметила председатель наблюдательного совета банка Шэрон Иски

Напомним, согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 составила 24,3 млрд гривен. Кабмин обязал банк выплатить в госбюджет 80% чистой прибыли 2020 года.

Отметим, в конце июня 2020 года государственный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд гривен дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

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ПриватБанкдивиденды