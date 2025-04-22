В Україні залишилося менше 5 тисяч відділень банків: свіжий рейтинг
Українські банки скорочують відділення, переводять обслуговування в онлайн-формат. За останні 15 років відділень стало вчетверо менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Станом на 1 квітня 2025 року в Україні налічувалося 4966 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 45.
Крім того, 842 відділення банків перебувають у статусі "тимчасово зупинених".
Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку - 1152. Крім того, роботу 62 відділень банку тимчасово зупинено.
Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 105 відділень. Ще 65 тимчасово призупинено.
Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (325), приватний ПУМБ (223) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).
Скорочення кількості банків
Станом на 1 квітня в Україні залишилося 60 банків
У грудні минулого "Комінвестбанк" було визнано неплатоспроможним, проте на 1 січня НБУ ще враховував у статистиці 29 відділень цього банку. У лютому НБУ почав ліквідацію банку, і ці відділення вже не враховуються. Таким чином, основне скорочення на початку року припало на цей банк.
Крім того, на початку 2025 року банк "Портал" здав ліцензію. У нього не було відділень.
Відділення банків
Банки останніми роками скорочують кількість своїх відділень. Порівняно з максимумом 2009 року їхня кількість впала більш ніж у чотири рази.
За даними НБУ, українські банки скорочують відділення і банкомати та збільшують кількість POS-терміналів.