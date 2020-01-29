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ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн гривен

Новости » Экономика     29.01.2020 - 11:11
ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн гривен
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Банк выполнил решение суда, но подал апелляцию

Государственный "ПриватБанк" выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В то же время, по данным пресс-службы, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который продолжается с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, люди, которые представляются сотрудниками "Никопольского завода ферросплавов" в сентябре 2019 года начали пикетировать главный офис "ПриватБанка" в Днепре. По информации пресс-службы, участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса. Кроме того, в конце прошлого года аналогичные акции были организованы здания Национального банка в Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2019 года "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского погасило задолженность "ПриватБанка" перед Национальным банком по кредиту рефинансирования.

Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ "ПриватБанк" по кредиту рефинансирования.

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