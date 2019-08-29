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Переселенцам могут усложнить выплату пенсий

Новости » Общество    29.08.2019 - 12:50
Переселенцам могут усложнить выплату пенсий
Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Кабмин изменил постановление о выплате пенсий переселенцам

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты пенсий внутренним переселенцам. Соответствующее постановление № 788 опубликовали на сайте правительства.

В новом постановлении содержится норма, которая отмечает, что выплата пенсий переселенцам должна проходить в порядке, который утверждает Пенсионный фонд. Однако пока этот порядок еще не утвержден.

В часности, в постановлении правительства говорится, что при обращении переселенцев с заявлением о назначении выплаты пенсии с документом, удостоверяющим личность, Пенсионый фонд идентифицируют личность заявителя в порядке, который утверждается ПФ по согласованию с Минсоцполитики.

При этом, волонтеры организации "ДонбасSOS" отмечают, что сейчас того порядка нет, и в ближайшее время по чисто техническим причинам (смена Кабинета министров) разработан он не будет.

В организации прогнозируют, что теперь все пенсионеры-переселенцы при обращении в Пенсионный фонд могут получить отказ на основе того, что порядок их идентификации еще не разработан.

Напомним, пенсия в Украине для тех категорий льготников, которые будут иметь право начать оформление сразу после 50 лет, будет невыгодной, так как такие пенсионеры будут получать небольшие пособия. Такое мнение высказал эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпереселенцыпенсииПенсионный фонд Украины
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