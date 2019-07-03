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ПриватБанк выиграл в Верховном суде у бывших владельцев

Новости » Экономика    03.07.2019 - 14:53
ПриватБанк выиграл в Верховном суде у бывших владельцев
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компании бывших собственников пытались отказаться о поручительства по кредитам

Государственный "ПриватБанк" одержал две победы в судебных спорах с имущественными поручителями по кредитам рефинансирования от Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, 2 июля Большая палата Верховного суда поддержала правовую позицию "ПриватБанка" в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЧАО "Эрлан", который пытался разорвать ипотечный договор в связи с национализацией банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн грн.

"Это очередное из положительных решений Верховного суда, но первое, вынесенное Большой палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в данной категории дел", - считают в банке.

Судебный процесс, в котором имущественный поручитель ЧАО "Эрлан" (ТМ Биола), которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме того, другой имущественный поручитель "ПриватБанка" ООО "Укринтеринвест" в деле, которое рассматривалась 2 июля Большой палатой Верховного суда, отказался от иска к банку об обязательстве погасить кредит рефинансирования, фактически подтвердив правоту и победу банка в этом споре, который длился два года, добавили в прес-службе.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Отметим, финансовый директор "ПриватБанка" Анна Самарина сообщила о том, что "ПриватБанк" вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных издержек. По ее словам, до 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки.

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