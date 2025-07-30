ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова

"ПриватБанк здобув беззастережну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського і Боголюбова", - повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Рішення суду

Високий суд Лондона постановив, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов незаконно вивели майже 2 млрд доларів із ПриватБанку. Суд охарактеризував схему як "дуже складну схему перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів".

Суд визнав, що йдеться про шахрайство "візантійської складності", спрямоване проти банку в 2013-2014 роках. Суддя Вільям Трауер відхилив твердження відповідачів про те, що відсутні докази їхньої причетності, і заявив, що їхня позиція "повністю побудована на нечесній підставі".

"Пан Коломойський, мабуть, вважав себе вищим за закон", - йдеться в рішенні.

"Пан Боголюбов діяв нечесно, використовуючи документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства".

Загальна сума компенсації може перевищити 2 млрд доларів

Суд задовольнив позов ПриватБанку в повному обсязі. Хоча точної суми компенсації ще не визначено, вона може перевищити 1,7 млрд доларів без урахування відсотків. З урахуванням відсотків і юридичних витрат сума виплати може перевищити 2 млрд доларів. Підсумкова цифра буде визначена на наступному судовому засіданні цього року.

Відповідачі не давали свідчень у суді по суті справи. Зокрема, Коломойський перебував під тимчасовим арештом в Україні. Суддя зазначив:

"Вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, піддадуться запитанням щодо своєї ролі в незаконному привласненні коштів, на які в них не буде переконливих відповідей".

Суд також встановив, що Коломойський "цілеспрямовано знищував дані, що мають відношення до справи", а Боголюбов дотримувався "практики знищення документації".

ПриватБанк почне процес стягнення активів

З 2017 року діє судовий наказ про глобальне заморожування активів відповідачів. Тепер ПриватБанк і його юридична команда переходять до стадії примусового стягнення збитків.

Мета - домогтися компенсації на користь банку та його акціонера - держави України.

ПриватБанк: Це перемога для всього українського народу

Голова Наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс заявив:

"Це значуща перемога для Банку та його акціонера - уряду України, а також для мільйонів українців, які щодня залежать від ПриватБанку. Вона демонструє, на що готовий іти банк, щоб захистити інтереси вкладників, клієнтів, співробітників і платників податків.

За його словами, докази однозначно підтверджують, що мільярди доларів були незаконно привласнені в результаті тривалої шахрайської схеми.

"Це рішення підкреслює силу та доброчесність найбільшої фінансової установи України. Ми починаємо процес стягнення сум, які по праву належать ПриватБанку", - додав він.

Юристи: Відповідачі давали неправдиві свідчення і приховували документи

Партнер юридичної фірми Hogan Lovells Річард Льюїс, яка представляла ПриватБанк, зазначив:

"Цей судовий процес був одним із найскладніших в історії англійської юрисдикції. Банк надав значні докази того, як мільярди доларів були незаконно привласнені Коломойським і Боголюбовим".

За його словами, Суд задовольнив усі вимоги, встановивши, що відповідачі надавали неправдиві свідчення, навмисно знищували та приховували документи і намагалися перекласти провину на інших.

Судова справа

Націоналізований у грудні 2016 року "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Коломойський і Боголюбов вивели з банку близько 2 млрд доларів. Гроші, за даними позивача, переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог ПриватБанку становила 2,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків.

У жовтні 2019 року Апеляційний суд Англії підтвердив юрисдикцію лондонського суду за позовами ПриватБанку. Суд визнав, що банк пред'явив переконливі докази про масштабні махінації під керівництвом ексакціонерів.

Коломойський і Боголюбов відшкодували банку судові витрати в розмірі 10 млн фунтів. Судовий наказ про глобальне заморожування активів відповідачів продовжує діяти.

Сума позову

Заключні слухання у Високому суді Лондона стартували в середині червня 2023 року. Їх перенесення частково було пов'язане з війною, через що суддя відкладав засідання. До того моменту, за даними банку, сума позову зросла до майже 4,5 млрд доларів.

Це сталося через нарахування відсотків, які сягають близько 500 тисяч доларів на день.