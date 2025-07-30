ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова

"ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Судебное дело

Национализированный в декабре 2016 года "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев. В декабре 2017 года суд вынес решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также имущества шести компаний, связанных с ними.

Решение суда было основано на доказательствах, согласно которым Коломойский и Боголюбов вывели из банка около 2 млрд долларов. Деньги, по данным истца, переводились на счета компаний, которые принадлежали или контролировались бывшими владельцами. Сумма требований ПриватБанка составляла 2,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.

В октябре 2019 года Апелляционный суд Англии подтвердил юрисдикцию лондонского суда по искам ПриватБанка. Суд признал, что банк предъявил убедительные доводы о масштабных махинациях под руководством экс‑акционеров.

Коломойский и Боголюбов возместили банку судебные издержки в размере 10 млн фунтов. Судебный приказ о глобальной заморозке активов ответчиков продолжает действовать.

Сумма иска

Заключительные слушания в Высоком суде Лондона стартовали в середине июня 2023 года. Их перенос частично был связан с войной, из-за чего судья откладывал заседания. К тому моменту, по данным банка, сумма иска выросла до почти 4,5 млрд долларов.

Это произошло из-за начисления процентов, которые достигают около 500 тысяч долларов в день.