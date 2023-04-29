ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів

Новость на русском →
Україна, Субота 29 квітня 2023 18:48
ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 квітня, ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів після ранкового збою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПриватБанка у Facebook.

"Наші поважні клієнти, ми розуміємо всі недавні незручності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі збоями вже справились і система ПриватБанку працює.

"Дякуємо за розуміння і, що ви з нами. Працюємо разом заради перемоги", - додали наостанок.

Нагадаємо, що сьогодні повідомили про можливий збій у роботі ПриватБанку. У клієнтів виникли проблеми з оплатою картками.

нещодавно ми писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк банки
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою