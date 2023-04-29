У суботу, 29 квітня, ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів після ранкового збою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПриватБанка у Facebook.

"Дякуємо за розуміння і, що ви з нами. Працюємо разом заради перемоги", - додали наостанок.

Зазначається, що зі збоями вже справились і система ПриватБанку працює.

"Наші поважні клієнти, ми розуміємо всі недавні незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні повідомили про можливий збій у роботі ПриватБанку. У клієнтів виникли проблеми з оплатою картками.

нещодавно ми писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.