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Українці скаржаться на збій в ПриватБанку: що відомо

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Київ, Субота 29 квітня 2023 14:41
Українці скаржаться на збій в ПриватБанку: що відомо Фото: українці скаржаться на збій в ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Дмитро Левицький

Сьогодні повідомили про можливий збій у роботі ПриватБанку. У клієнтів виникли проблеми з оплатою картками.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

Оновлено 14:57. "Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками, лише частина транзакції охоплені цією проблемою. Фахівці ПриватБанку працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності", - сказав він виданню.

Що сталося

Як відомо, користувачі банку скаржаться на те, що не можуть здійснити покупки в магазині, а також переказати кошти з картки на картку.

Своєю чергою в прес-службі спочатку заявляли, що проблеми виникли на стороні платіжних систем, а не банку. Мовляв, термінали інших банків також працюють з перебоями.

"Технічної проблеми з боку банку немає - попередньо, збій на стороні платіжних систем....Коли вирішать проблему - поки невідомо", - повідомив раніше Серга.

При цьому співзасновник Monobank Олег Гороховський допустив, що проблема може бути саме у ПриватБанку.

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у ПриватБанку", - написав Гороховський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Додамо, також повідомлялося, що ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитів.

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