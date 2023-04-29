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ПриватБанк возобновил работу своих сервисов

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Украина, Суббота 29 апреля 2023 18:48
ПриватБанк возобновил работу своих сервисов Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, ПриватБанк возобновил работу своих сервисов после утреннего сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПриватБанка в Facebook.

"Наши уважаемые клиенты, мы понимаем все недавние неудобства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со сбоями уже справились и система ПриватБанка работает.

"Спасибо за понимание и, что вы с нами. Работаем вместе ради победы", - добавили напоследок.

Напомним, что сегодня сообщили о возможном сбое в работе ПриватБанка. У клиентов возникли проблемы с оплатой картами.

Недавно мы писали об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

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