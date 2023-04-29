ПриватБанк возобновил работу своих сервисов
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
В субботу, 29 апреля, ПриватБанк возобновил работу своих сервисов после утреннего сбоя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПриватБанка в Facebook.
"Наши уважаемые клиенты, мы понимаем все недавние неудобства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со сбоями уже справились и система ПриватБанка работает.
"Спасибо за понимание и, что вы с нами. Работаем вместе ради победы", - добавили напоследок.
Напомним, что сегодня сообщили о возможном сбое в работе ПриватБанка. У клиентов возникли проблемы с оплатой картами.
Недавно мы писали об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".
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