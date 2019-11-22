ПриватБанк не вернут Коломойскому, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук заявил, что правительство готовится ко всем возможным решениям суда

Государственный "ПриватБанк" не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в лондонском Королевском институте по международным делам, передает "Голос Америки".

Сообщается, что на выступлении перед аудиторией в Лондоне Гончаруку пришлось неоднократно повторять, что олигархи не оказывают политическое влияние на президента Украины Владимира Коломойского.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело "ПриватБанка" является показательной об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - заявил премьер.

В то же время он подчеркнул, что в отношении "ПриватБанка" в ответ на возможные судебные решения правительство готово к любому развитию событий.

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-владельцы ПриватБанка возместили более 11 млн фунтов за суды в Лондоне.

Отметим, Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение о признании национализации ПриватБанка незаконной.