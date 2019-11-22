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ПриватБанк не повернуть Коломойському, - Гончарук

Новини » Політика     22.11.2019 - 15:30
ПриватБанк не повернуть Коломойському, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук заявив, що уряд готується до всіх можливих рішень суду

Державний "ПриватБанк" не повернуть у власність олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи в лондонському Королівському інституті міжнародних справ, передає "Голос Америки".

Повідомляється, що на виступі перед аудиторією в Лондоні Гончаруку довелося неодноразово повторювати, що олігархи не чинять політичний вплив на президента України Володимира Зеленського.

"У нас є дуже чітке розуміння, в мене, і в президента, і в уряду, що справа "ПриватБанку" є показовою про Україну для всього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні банк, ні кошти з нього не повинні бути повернуті попереднім акціонерам", - заявив прем'єр.

У той же час він підкреслив, що стосовно "ПриватБанку" у відповідь на можливі судові рішення уряд готовий до будь-якого розвитку подій.

"Уряд України, команда президента, буде робити все від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-власники Приватбанку відшкодували більше 11 млн фунтів за суди в Лондоні.

Зазначимо, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною.

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Новини України ПриватБанкІгор КоломойскийОлексій Гончарук
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