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ПриватБанк обжалует решение суда о списании миллиардных долгов Коломойского

Новости » Экономика     14.11.2019 - 13:05
ПриватБанк обжалует решение суда о списании миллиардных долгов Коломойского
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк намерен обратиться в Верховный суд

"ПриватБанк" подает кассацию на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест", которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров компаний, связанных с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, до национализации "ПриватБанка" в декабря 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

В "ПриватБанке" считают, что выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций.

"И именно сейчас связаны с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в сообщении.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" (связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым") к "ПриватБанку". Решением признаны недействительные некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелти", ООО "Аспект" в 2006-2016 гг. Общая сумма по этим договорам составляет 7,5 млрд грн.

В июне 2019 года заместитель главы правления "ПриватБанка" Галина Пахачук заявила, что компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам "ПриватБанка", должны банку в гривневом эквиваленте 240 млрд грн.

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