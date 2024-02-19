Банки знижують ставки за кредитами та депозитами: що пропонують українцям

Протягом IV кварталу 2023 року банки України знижували ставки за депозитами та кредитами. Середня ставка за депозитами для населення становить 14,2% річних, за кредитами - 27,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (IV квартал 2023 року).

Як зазначається в огляді, у ІV кварталі НБУ двічі знижував облікову ставку, сукупно на 5 в. п. За 2023 рік ключова ставка знизилася на 10 в. п. до 15% річних. Ставка за депозитними сертифікатами НБУ "овернайт" упродовж року знижена на 8 в. п, із жовтня вона дорівнює обліковій.

Ставки за депозитами

Найшвидше на зниження ключової ставки відреагували ставки за гривневими коштами суб’єктів господарювання. З піку в липні вони знизилися на 4,1 в. п., а за IV квартал - на 2,2 в. п. до 10,2% річних.

Водночас зниження ставок за строковими вкладами фізосіб упродовж кварталу було повільним. Середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася лише на 0,3 в. п. за квартал - до 14,2% річних.

"Тож залучення коштів від бізнесу знову дешевше, ніж від населення", - зазначають в НБУ.

Ставки за кредитами

Упродовж кварталу ринкові ставки за гривневими кредитами суб’єктів господарювання знизилися ще на 1.0 в. п. - до 17,7% річних. За 2023 рік здешевлення становило 2,3 в. п. У IV кварталі найпомітніше знижувалися ставки за кредитами МСП.

Подібна динаміка спостерігалась і за кредитами фізичним особам: зниження вартості за новими угодами на 2,5 в. п. за рік та на 1,1 в. п. упродовж ІV кварталу - до 27,3% річних.

"Серед іншого через ефект зміни структури кредитування - частка субсидійованих іпотечних позик зростала", - зазначають в НБУ.

Очікування банкірів

Нагадаємо, у січні - березні 2024 року більшість українських банків очікує зниження вартості всіх депозитів. На здешевлення коштів корпорацій очікують 69% респондентів, а коштів населення - 50%.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ставки за банківськими кредитами в Україні у 2024 році можуть знизитися після зниження облікової ставки НБУ у грудні 2023 року. Натомість ставки за депозитами, скоріше за все, суттєво не зміняться.