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ПриватБанк принял важное решение для владельцев карточек. Касается и украинцев за границей

Украина, Понедельник 06 мая 2024 20:00
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ПриватБанк принял важное решение для владельцев карточек. Касается и украинцев за границей Фото: ПриватБанк продлил бесплатную доставку карт по почте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карточек. Доставка "Новой почтой" доступна по всей Украине и в 13 странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Чтобы заказать новую карточку ПриватБанка или перевыпустить действующую, необходимо оформить заявку в Приват24.

Карту можно получить в отделении или почтамате "Новой почты" по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Испания.

Карты ПриватБанка

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карточек, у которых истекает срок действия. Это позволяет пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных денег. При необходимости перевыпуска карты цифровую карту можно оформить в Приват24 и получить платежную карту через "Новую почту" по всей Украине и за рубежом.

На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине – 28,2 млн из 51,2 млн штук.

ПриватБанк также имеет 17,3 тысячи банкоматов. Всего в Украине их 29,1 тысячи штук.

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