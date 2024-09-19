ПриватБанк розширює міжнародну доставку карток: додано 8 нових країн

Картки ПриватБанку

З червня 2023 року клієнти ПриватБанку можуть замовляти нові пластикові картки через Приват24 і отримувати їх доставкою “Новою поштою”.

До кінця 2024 року ПриватБанк безкоштовно надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою".

У серпні банк продовжив термін дії всіх своїх карток на 24 місяці, що дозволяє клієнтам користуватися ними ще два роки після закінчення терміну, зазначеного на картці.

ПриватБанк залишається лідером на ринку, обслуговуючи понад половину всіх активних банківських карток в Україні - це 26,6 мільйона карток.

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