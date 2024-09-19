ПриватБанк расширяет международную доставку карт: добавлено 8 новых стран

Карты ПриватБанка

С июня 2023 года клиенты ПриватБанка могут заказывать новые пластиковые карты через Приват24 и получать их доставкой "Новой почтой".

До конца 2024 года ПриватБанк будет бесплатно отправлять перевыпущенные или новые карты "Новой почтой".

В августе банк продлил срок действия всех своих карт на 24 месяца, что позволяет клиентам пользоваться ими еще два года после истечения срока, указанного на карте.

ПриватБанк остается лидером на рынке, обслуживая более половины всех активных банковских карт в Украине – это 26,6 миллиона карт.

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