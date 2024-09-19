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ПриватБанк расширяет международную доставку карт: добавлено 8 новых стран

Четверг 19 сентября 2024 16:02
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ПриватБанк расширяет международную доставку карт: добавлено 8 новых стран Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ПриватБанк расширил международную доставку своих карт. Теперь украинцы еще восьми странах мира смогут бесплатно получить банковские карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

В перечень новых стран входят Бельгия, Болгария, Кипр, Казахстан, Израиль, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Эта услуга является бесплатной до конца 2024 года для клиентов, которые открыли новую цифровую карту или перевыпустили действующую через Приват24. Заказать доставку просто: сначала нужно оформить виртуальную карту, а затем в меню «Все карты» выбрать доставку пластиковой версии.

Кроме того, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех карт, что позволяет их беспрепятственно использовать для оплат и снятия наличных.

Карты ПриватБанка

С июня 2023 года клиенты ПриватБанка могут заказывать новые пластиковые карты через Приват24 и получать их доставкой "Новой почтой".

До конца 2024 года ПриватБанк будет бесплатно отправлять перевыпущенные или новые карты "Новой почтой".

В августе банк продлил срок действия всех своих карт на 24 месяца, что позволяет клиентам пользоваться ими еще два года после истечения срока, указанного на карте.

ПриватБанк остается лидером на рынке, обслуживая более половины всех активных банковских карт в Украине – это 26,6 миллиона карт.

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