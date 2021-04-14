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ПриватБанк проиграл суд заводу Коломойского

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 17:47
ПриватБанк проиграл суд заводу Коломойского Фото: ПриватБанк проиграл суд Коломойскому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Северный апелляционный хозяйственный суд 14 апреля отклонил апелляционную жалобу ПриватБанка и оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева. Этим решением признаны прекращенными обязательства АО "Никопольский завод ферросплавов" по одному из кредитных договоров.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, банк подаст кассацию на решение апелляционного суда.

По данным пресс-службы, Хозяйственный суд. Киев принял решение о прекращении обязательств АО "Никопольский завод ферросплавов" 22 января 2021 года.

На решение по делу ссылались ответчики в Канцлерскому Суде Штата Делавэр во время рассмотрения иска ПриватБанка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову о возмещении ущерба в сотни миллионов долларов, причиненного ПриватБанку в 2016 году.

Напомним, Хозяйственный суд Киева 13 апреля объявил перерыв в рассмотрении иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments о возврате им акций банка. Рассмотрение дела продолжится 25 мая 2021 года.

Отметим, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd.

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