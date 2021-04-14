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ПриватБанк програв суд заводу Коломойського

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 17:47
ПриватБанк програв суд заводу Коломойського Фото: ПриватБанк програв суд Коломойському (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Північний апеляційний господарський суд 14 квітня відхилив апеляційну скаргу ПриватБанку та залишив у силі рішення Господарського суду м. Києва. Цим рішенням визнано припиненими зобов'язання АТ "Нікопольський завод феросплавів" по одному із кредитних договорів.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, банк подасть касацію на рішення апеляційного суду.

За даними прес-служби, Господарський суд м. Києва ухвалив рішення щодо припинення зобов'язань АТ "Нікопольський завод феросплавів" 22 січня 2021 року.

На рішення у справі посилались відповідачі у Канцлерському Суді Штату Делавер під час розгляду позову ПриватБанку до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова про відшкодування шкоди у сотні мільйонів доларів, завданої ПриватБанку у 2016 році.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва 13 квітня оголосив перерву у розгляді позову екс-власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments про повернення їм акцій банку. Розгляд справи продовжиться 25 травня 2021 року.

Зазначимо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd.

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