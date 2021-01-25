ПриватБанк выиграл у компаний Коломойского суд о 247 автозаправках

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка относительно права банка вернуть 247 автозаправочных станций. Банк отменил решение местного суда и постановление суда апелляционной инстанции.

Решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Постановлением суда отменены решения о запрете ПриватБанка совершать какие-либо действия по расторжению договоров лизинга и возврату объектов лизинга, которые сейчас находятся в пользовании на основании договоров аренды.

По данным суда, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от ПриватБанка 247 автозаправочных станций.

В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям-операторам, которые являются истцами по этому делу.

Напомним, ПриватБанк добился рассмотрения в Израиле иска к Коломойскому на 600 млн долларов. Окружной суд Тель-Авив (Израиль) решил, что иск ПриватБанка против его бывших владельцев и других ответчиков будет рассмотрен в полном объеме. Суд отклонил ходатайство Israel Discount Bank.

Как сообщало РБК-Украина, вязанная с Игорем Коломойским компания отсудила офис ПриватБанка в Днепре. Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "ОКЕАНМАШ" относительно права собственности на одно из зданий главного офиса ПриватБанка в Днепре.