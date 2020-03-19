ПриватБанк продлил срок действия карт для выплат

Государственный "ПриватБанк" автоматически продлит действие карт для выплат на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе зарплатные, пенсионные, социальные карты можно будет использовать еще три месяца без замены.

Если у карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить.

"На период карантина ПриватБанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления поставок наличности из-за рубежа.

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными в связи с пандемией коронавируса.