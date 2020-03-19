ПриватБанк продовжив термін дії карток для виплат

Державний "ПриватБанк" автоматично продовжить дію карт для виплат на 90 днів, якщо закінчення строку дії картки припадає на період карантину. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі зарплатні, пенсійні, соціальні картки можна буде використовувати ще три місяці без заміни.

Якщо у карти для виплат (зарплатної, пенсійної, соціальної, стипендіальної тощо) завершується термін дії, клієнту не потрібно йти до відділення або замовляти доставку для перевипуску. Термін дії всіх карток для виплат і карт для виплат Gold буде продовжено автоматично. Такі картки будуть працювати у звичайному режимі без обмежень - платежі, онлайн і оффлайн, покупки в інтернеті та інші транзакції будуть проходити.

"На період карантину ПриватБанк рекомендує проводити платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування та банкоматів, а також обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговій мережі картами або електронними гаманцями", - додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення поставок готівки з-за кордону.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.