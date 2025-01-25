UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

ПриватБанк призупинить платежі у "Приват24" в ніч на 26 січня

Фото: ПриватБанк призупинить платежі у "Приват24" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

ПриватБанк в ніч на 26 січня буде проводити регламентні роботи. Платежі в "Приват24" будуть призупинені з опівночі до 5 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.

"У ніч на 26 січня, з 00:00 до 05:00, ми проводимо планові регламентні роботи, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу наших сервісів", - пояснили в пресслужбі банку.

За їх даними, на цей час платежі у "Приват24" для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні.


"Ми заздалегідь плануємо такі роботи в нічний час, коли більшість користувачів не здійснює операцій. Якщо у вас є важливі платежі – радимо провести їх заздалегідь або після завершення робіт", - додали представники банку.

 

Порушення в роботі "Приват24"

Зазначимо, що ПриватБанк зазвичай попереджає про проведення регламентних робіт.

Так, наприклад, 19 жовтня користувачів інформували про тимчасову недоступність застосунку в ніч на 20 жовтня.

Це було необхідно для забезпечення безпеки операцій з платіжними картками. Подібні роботи також проводилися в ніч проти 22 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкприват 24