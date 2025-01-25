ПриватБанк призупинить платежі у "Приват24" в ніч на 26 січня

ПриватБанк в ніч на 26 січня буде проводити регламентні роботи. Платежі в "Приват24" будуть призупинені з опівночі до 5 ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.
"У ніч на 26 січня, з 00:00 до 05:00, ми проводимо планові регламентні роботи, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу наших сервісів", - пояснили в пресслужбі банку.
За їх даними, на цей час платежі у "Приват24" для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні.
"Ми заздалегідь плануємо такі роботи в нічний час, коли більшість користувачів не здійснює операцій. Якщо у вас є важливі платежі – радимо провести їх заздалегідь або після завершення робіт", - додали представники банку.
Зазначимо, що ПриватБанк зазвичай попереджає про проведення регламентних робіт.
Так, наприклад, 19 жовтня користувачів інформували про тимчасову недоступність застосунку в ніч на 20 жовтня.
Це було необхідно для забезпечення безпеки операцій з платіжними картками. Подібні роботи також проводилися в ніч проти 22 вересня.
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