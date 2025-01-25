ПриватБанк приостановит платежи в "Приват24" в ночь на 26 января

"В ночь на 26 января, с 00:00 до 05:00, мы проводим плановые регламентные работы, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу наших сервисов", - пояснили в пресс-службе банка.

По их данным, на это время платежи в "Приват24" для физических лиц будут временно недоступны.



"Мы заранее планируем такие работы в ночное время, когда большинство пользователей не осуществляет операций. Если у вас есть важные платежи - советуем провести их заранее или после завершения работ", - добавили представители банка.