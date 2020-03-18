ПриватБанк прекратил продажу наличной валюты

Государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок наличности из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Согласно сообщению, с 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил о том, что Превышение спроса над предложением со стороны населения на наличном валютном рынке за последнюю неделю составило 300 млн долларов. По его словам, из-за повышенного спроса наличную валюту в банках образовался дефицит долларов. Это связано с прекращением воздушного сообщения, поскольку раньше банки завозили наличную валюту в пассажирских самолетах. Однако эта проблема уже решается. "В ближайшие дни ожидается доставка значительного количества наличной валюты", - сообщил он.

Напомним, по прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен в случае продолжения паники в Украине и ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.