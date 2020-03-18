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ПриватБанк припинив продаж готівкової валюти

Новини » Економіка     18.03.2020 - 10:43
ПриватБанк припинив продаж готівкової валюти
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк не може завести готівкові долари з-за припинення повітряного сполучення

Державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення відновлення поставок готівки з-за кордону. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, готівкову валюту в касах "ПриватБанку" без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Згідно з повідомленням, з 18 березня "ПриватБанк" буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.

"Пріоритет онлайн валютообмінних операцій запроваджується для безпеки клієнтів в період карантинних заходів проти коронавірусу і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій повідомив про те, що перевищення попиту над пропозицією з боку населення на готівковому валютному ринку за останній тиждень склало 300 млн доларів. За його словами, через підвищеного попиту на готівкову валюту в банках утворився дефіцит доларів. Це пов'язано з припиненням повітряного сполучення, оскільки раніше банки завозили готівкову валюту в пасажирських літаках. Проте ця проблема вже вирішується. "У найближчі дні очікується доставка значної кількості готівкової валюти", - повідомив він.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень у разі продовження паніки в Україні і погіршення ситуації на світових фінансових ринках.

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Теми: Курс долара
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