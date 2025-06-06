"ПриватБанк" попередив про технічні роботи: коли не працюватимуть банкомати

"ПриватБанк"

Зауважимо, що наразі "ПриватБанк" найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України. Зазначимо, що за підсумками 2024 року, клієнтська база "ПриватБанку" становила 18,32 мільйона фізичних осіб та 910 тисяч бізнес-клієнтів.

РБК-Україна писало, що на початку травня "ПриватБанк" відновив продаж залізничних квитків через власні сервіси.

Зауважимо, що перебої були викликані масштабною кібератакою на сервіси "Укрзалізниці".

Ми також повідомляли, що раніше фінустанова оновила дизайн та розширила можливості сервісу "Приват24".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.