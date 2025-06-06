"ПриватБанк" предупредил о технических работах: когда не будут работать банкоматы

"ПриватБанк"

Заметим, что сейчас "ПриватБанк" крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины. Отметим, что по итогам 2024 года, клиентская база "ПриватБанка" составила 18,32 миллиона физических лиц и 910 тысяч бизнес-клиентов.

РБК-Украина писало, что в начале мая "ПриватБанк" возобновил продажу железнодорожных билетов через собственные сервисы.

Заметим, что перебои были вызваны масштабной кибератакой на сервисы "Укрзализныци".

Мы также сообщали, что ранее финучреждение обновило дизайн и расширило возможности сервиса "Приват24".

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