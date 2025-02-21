"ПриватБанк" попередив про перебої в роботі в ніч на суботу: в чому причина

"ПриватБанк" запланував на 22 лютого проведення технічних робіт, через що можуть виникати певні труднощі при здійсненні банківських операцій. Роботи триватимуть з півночі до 10 ранку.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію ПриватБанку.
"Ми покращуємо наші сервіси, тому у період з 22.02.25 00:00 - 22.02.25 10:00 можуть бути складнощі в роботі "Приват24 для бізнесу", а саме з картковими операціями", - йдеться у повідомленні компанії.
Додамо, що застосунок "Приват24 для бізнесу" стандартно працює цілодобово, там юридичні особи та підприємці можуть створювати й обмінюватися шаблонними документами онлайн, реєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі, мати постійний доступ до своїх рахунків тощо.
Зазначимо, що клієнтська база "ПриватБанку", за підсумками 2024 року, становить 18,32 мільйона фізосіб і 910 тисяч бізнес-клієнтів.
Читайте також про те, що торік прибуток "ПриватБанку" до оподаткування становив 81 млрд гривень. Чистий прибуток - 40,1 млрд гривень, що на 6% більше порівняно з 2023 роком.
Раніше ми писали про те, що деяким клієнтам "ПриватБанку" треба актуалізувати свої дані у відділеннях або через сайт банку. Це стосується тих, хто перевищив ліміти за банківськими операціями.
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