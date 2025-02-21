"ПриватБанк" попередив про перебої в роботі в ніч на суботу: в чому причина

Які послуги будуть недоступні

"Ми покращуємо наші сервіси, тому у період з 22.02.25 00:00 - 22.02.25 10:00 можуть бути складнощі в роботі "Приват24 для бізнесу", а саме з картковими операціями", - йдеться у повідомленні компанії.

Повідомлення про проведення технічних робіт (скриншот сайту "ПриватБанк")

Додамо, що застосунок "Приват24 для бізнесу" стандартно працює цілодобово, там юридичні особи та підприємці можуть створювати й обмінюватися шаблонними документами онлайн, реєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі, мати постійний доступ до своїх рахунків тощо.

Зазначимо, що клієнтська база "ПриватБанку", за підсумками 2024 року, становить 18,32 мільйона фізосіб і 910 тисяч бізнес-клієнтів.

Протягом 10 годин можуть виникати труднощі при операціях через застосунок "Приват 24 для бізнесу" (скриншот сайту "ПриватБанк")