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Не для всіх. ПриватБанк назвав умови, за яких потрібно актуалізувати дані

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 13:08
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Не для всіх. ПриватБанк назвав умови, за яких потрібно актуалізувати дані Фото: ПриватБанк повідомив, кому потрібно актуалізувати дані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров, Олександр Білоус

Актуалізувати свої дані у відділеннях або через сайт банку повинні не всі клієнти ПриватБанку. Це необхідно для вузького кола клієнтів, які, наприклад, перевищили ліміти за банківськими операціями.

Про це сказав член правління ПриватБанку з питань комплаєнсу Антон Разумний, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ніяких додаткових процедур по отриманню актуалізованих даних клієнтів наразі банк не проводить", - сказав у відповідь на питання РБК-Україна під час пресконференції про результати роботи банку у 2024 році

Топ-менеджер банку додав, що всі клієнти мають проводити актуалізацію своїх даних кожні 5 років або у випадку, коли ці дані змінилися чи банк сам звернуся до клієнта з таким проханням.

"Якщо не настала дата актуалізації, банк намагається зробити життя клієнтів максимально спокійним і не вимагає додаткових (уточнень від клієнта – ред.). Наразі ми активно спілкуємося тільки з тим сегментом клієнтів, які, можливо, досягли лімітів і можуть надати певні пояснення про свої фінансові спроможності, щоб розширити горизонт використання своїх грошей і послуг ПриватБанку", - додав Антон Разумний.

Нагадаємо, що на початку лютого в мережі Інтернет була поширена інформація про те, що нібито ПриватБанк звернув увагу клієнтів на необхідність актуалізації особистих даних, що є обов’язковою умовою обслуговування. Повідомлялося, якщо клієнти не оновлять свої дані, банк тимчасово заблокує їхні рахунки.

Наразі у ПриваБанку налічується 18,3 млн активних клієнтів - фізичних осіб . Кількість користувачів Приват24 становить 13,8 млн осіб,

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