"ПриватБанк" предупредил о перебоях в работе в ночь на субботу: в чем причина

"ПриватБанк" запланировал на 22 февраля проведение технических работ, из-за чего могут возникать определенные трудности при осуществлении банковских операций. Работы продлятся с полуночи до 10 утра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
"Мы улучшаем наши сервисы, поэтому в период с 22.02.25 00:00 - 22.02.25 10:00 могут быть сложности в работе "Приват24 для бизнеса", а именно с карточными операциями", - говорится в сообщении компании.
Добавим, что приложение "Приват24 для бизнеса" стандартно работает круглосуточно, там юридические лица и предприниматели могут создавать и обмениваться шаблонными документами онлайн, регистрировать налоговые накладные в Едином реестре, иметь постоянный доступ к своим счетам и тому подобное.
Отметим, что клиентская база "ПриватБанка", по итогам 2024 года, составляет 18,32 миллиона физлиц и 910 тысяч бизнес-клиентов.
Читайте также о том, что в прошлом году прибыль "ПриватБанка" до налогообложения составила 81 млрд гривен. Чистая прибыль - 40,1 млрд гривен, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.
Ранее мы писали о том, что некоторым клиентам "ПриватБанка" надо актуализировать свои данные в отделениях или через сайт банка. Это касается тех, кто превысил лимиты по банковским операциям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.