"ПриватБанк" предупредил о перебоях в работе в ночь на субботу: в чем причина

Какие услуги будут недоступны

"Мы улучшаем наши сервисы, поэтому в период с 22.02.25 00:00 - 22.02.25 10:00 могут быть сложности в работе "Приват24 для бизнеса", а именно с карточными операциями", - говорится в сообщении компании.

Сообщение о проведении технических работ (скриншот сайта "ПриватБанк")

Добавим, что приложение "Приват24 для бизнеса" стандартно работает круглосуточно, там юридические лица и предприниматели могут создавать и обмениваться шаблонными документами онлайн, регистрировать налоговые накладные в Едином реестре, иметь постоянный доступ к своим счетам и тому подобное.

Отметим, что клиентская база "ПриватБанка", по итогам 2024 года, составляет 18,32 миллиона физлиц и 910 тысяч бизнес-клиентов.

В течение 10 часов могут возникать трудности при операциях через приложение "Приват 24 для бизнеса" (скриншот сайта "ПриватБанк")