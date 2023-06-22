ПриватБанк поновив прийом доларів в терміналах та почав виконувати нові вимоги НБУ з обміну

Державний ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Також ПриватБанк почав здійснювати обмінні операції в касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ.
"Всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу", - йдеться в повідомленні.
Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами. Порушення розцінюватиметься як потенційна ознака шахрайської діяльності
За порушення передбачено великі штрафи. Максимальний розмір становитиме:
Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.
ПриватБанк – єдиний банк в Україні, який приймає долари у терміналах. Він скасував прийом готівкової валюти терміналами наприкінці травня. Це суттєво загострило проблему "зношених" доларів та банкнот попередніх років.
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