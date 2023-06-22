ПриватБанк возобновил прием долларов в терминалах и начал выполнять новые требования НБУ по обмену

Государственный ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Также ПриватБанк начал проводить обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ.
"Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", - говорится в сообщении.
Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. Нарушение будет расцениваться как потенциальный признак мошеннической деятельности
За нарушение предусмотрены большие штрафы. Максимальный размер составит:
Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.
ПриватБанк - единственный банк в Украине, который принимает доллары в терминалах. Он отменил прием наличной валюты терминалами в конце мая. Это существенно обострило проблему "изношенных" долларов и банкнот предыдущих годов.
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