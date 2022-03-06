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ПриватБанк перечислил в госбюджет 28 млрд гривен прибыли за прошлый год

Автор: Александр Белоус

ПриватБанк в полном объеме осуществил авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд грн годовых дивидендов. Они направлены на выплату акционеру банка - государству, в соответствии с решением правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, это составляет 80% чистой прибыли банка за 2021 год согласно предварительным показателям результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году.

Также ПриватБанк перечислил в бюджет более 5 млрд грн авансовых налоговых платежей, сообщили в банке.

Напомним, за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 35,050 млрд гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ПриватБанк