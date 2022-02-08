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Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 12:45
Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 35,050 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк 4,858 млрд гривен, на третьем частный ПУМБ - 4,188 млрд гривен. Далее идут банк иностранным капиталом МР Банк - 3,897 млрд гривен и государственный Укргазбанк - 3,820 млрд гривен.

Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год

По данным НБУ, 66 из 71 банка получили прибыль на сумму 77,9 млрд гривен, а 5 банков показали убытки на 383 млн гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила рекордные в истории 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

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