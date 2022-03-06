ПриватБанк перерахував до держбюджету 28 млрд гривень прибутку за минулий рік

ПриватБанк у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд грн річних дивідендів. Вони спрямовані на виплату акціонеру банку - державі, відповідно до рішення уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, це становить 80% чистого прибутку банку за 2021 рік згідно з попередніми показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

Також ПриватБанк перерахував до бюджету понад 5 млрд грн авансових податкових платежів, повідомили в банку.

Нагадаємо, України за січень-грудень 2021 року отримали 77,530 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 35,050 млрд гривень.