"ПриватБанк" оценивает долг Коломойского более чем в 200 млрд грн

Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам "ПриватБанка", на сегодня должны банку в гривневом эквиваленте 240 млрд грн. Об этом сообщила заместитель главы правления "ПриватБанка" Галина Пахачук в интервью НВ Бизнес.

При этом она отметила, что из этой сумы 212 млрд грн из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены.

"И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько средств должен вернуть бывший совладелец банка Игорь Коломойский.

Как сообщало РБК-Украина, кредитный портфель национализированного "ПриватБанка", который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн. В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как "Кредиты, которые управляются как отдельный портфель".

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн.