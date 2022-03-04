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ПриватБанк отменил выходные дни 5-8 марта

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Украина, Пятница 04 марта 2022 17:03
ПриватБанк отменил выходные дни 5-8 марта Фото: ПриватБанк будет работать без выходных 5-8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк отменил выходные дни 5-8 марта. Отделения будут работать в сокращенном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка Facebook.

"5-8 марта ПриватБанк будет работать, наши отделения откроются, где это возможно, и будут работать в сокращенном режиме: с 10 до 13 часов. Украинская финансовая система и система электронных платежей НБУ будет работать в выходные дни без ограничений", - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что в условиях военного положения ограничено снятие наличных (кроме кредитных средств) в банкоматах ПриватБанка: 20 000 грн на 3 часа, 100 000 грн в сутки. В банкоматах других банков: 1000 грн/одна операция; 15 000 грн на 3 часа. Такие лимиты установлены, чтобы как можно больше клиентов имели возможность получить наличные.

"Карточки ПриватБанка за рубежом. Вы можете использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за рубежом нет", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки работать без выходных дней 7-8 марта в период действия военного положения. Отделения будут работать в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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